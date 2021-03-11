11 Mart 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Menajerimi Ara

00:30 Miraç Kandili Özel

02:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık

03:00 Güneşin Kapıları

04:00 Yakışıklı

04:30 Güneşin Kapıları

05:50 Benim Tatlı Yalanım

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Seni Çok Bekledim

18:30 Star Haber

20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık

20:00 Akrep

22:30 Yakışıklı