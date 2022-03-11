11 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Taktik Analiz

02:00 İngiltere Premier Lig Özetler

02:30 İtalya Serie A Özetler

02:50 Spor Toto Süper Lig Özetler

03:25 Spor Toto 1. Lig Özetler

03:55 Spor Takvimi

04:00 Eyüpspor - Bursaspor

05:25 FIFA Magazin

05:50 Spor Atlası

06:00 Taktik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:50 Spor Toto 1. Lig Goller

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 Spor Toto Süper Lig Goller

13:40 İtalya Serie A Goller

13:50 İngiltere Premier Lig Goller

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol

17:50 Spor Atlası

18:00 Spor Merkezi

19:55 İstanbulspor A.Ş. - Ankara Keçiörengücü

22:00 Başlama Vuruşu

23:30 İleri Üçlü