Son Dakika Haberleri: 11 Mart Pazartesi Dha Spor Gündemi

11 Mart Pazartesi Dha Spor Gündemi

33 dakika önce

SPOR TOTO SÜPER LİG20.00 Galatasaray - Antalyaspor SPOR TOTO 1'İNCİ LİG19.00 Denizlispor - ÜmraniyesporBASKETBOLTahincioğlu Basketbol Süper Ligi19.00 Türk Telekom - Anadolu EfesFENERBAHÇE13.

11 Mart Pazartesi Dha Spor Gündemi, System.String[]
SPOR TOTO SÜPER LİG

20.00 Galatasaray - Antalyaspor 

SPOR TOTO 1'İNCİ LİG

19.00 Denizlispor - Ümraniyespor

BASKETBOL

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

19.00 Türk Telekom - Anadolu Efes

FENERBAHÇE

13.30 1907 Fenerbahçe Derneği, MEF Üniversitesi ve HYPE Sports Innovation işbirliği ile hayata geçen programa beslenme, fitness, performans ölçümü, medya ve taraftar artırmaya yönelik çok geniş bir yelpazede toplam 54 başvuru gerçekleşti. Endüstri liderlerinin mentörlüğünde gerçekleştirilen 4 aylık yoğun bir program sonunda sağlık, artırılmış gerçeklikle antrenman, akıllı statlar, büyük veri, taraftar yönetimi/katılımı ve espor alanlarında 7 start-up dereceye girdi. Dereceye giren start-up'lar bugün gerçekleşecek 'Demo Day'de yatırımcılarla buluşacak.

BEŞİKTAŞ

11: 00 Siyah-Beyazlı ekipte, Göztepe maçının hazırlıkları başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:32 Kaynak: DHA

Antalyaspor, Galatasaray, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Manisa Temsilcisi Akhisarspor, Ligde Dipten Kurtulamadı Aytemiz Alanyaspor, BB Erzurumspor'u 2-1'le Geçti

Göztepe, Evinde Kasımpaşa'yla 0-0 Berabere Kaldı Beşiktaş, Atiker Konyaspor'u 90+3'te Devirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 10:05:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 11 Mart Pazartesi Dha Spor Gündemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]