11 Mayıs 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
02:30 Oynat Bakalım
03:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
04:30 8x8
05:45 Bilginiz Olsun
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz
08:30 Para Bende
09:45 Kızım
10:00 El Değmemiş Aşk
12:15 İkimizin Yerine
12:30 Doya Doya Moda
14:15 O Ses Türkiye
16:15 Survivor Panorama 2020
17:15 Survivor Panorama Hafta Sonu
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler