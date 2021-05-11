11 Mayıs 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

00:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

00:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

01:00 Maç Saati

03:00 Süper Lig Özel

04:30 Fransa'dan Futbol

06:00 beIN Teknik

07:00 Maç Saati

08:45 Süper Lig Haftanın Golleri

09:00 Maç Saati

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 beIN Manşet

12:00 Maç Saati

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

14:00 beIN Manşet

15:00 beIN Teknik

16:00 Süper Lig

17:00 İH Konyaspor - Trabzonspor

17:45 Süper Lig

18:00 İH Konyaspor - Trabzonspor

19:00 Süper Lig

20:30 Beşiktaş - Karagümrük

21:15 Süper Lig

21:30 Beşiktaş - Karagümrük

22:30 Süper Lig