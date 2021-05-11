11 Mayıs 2021 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Banker Bilo

01:30 Aile Bağları

03:15 Aile Bağları

05:30 Sevcan'la Lezzet Yolunda

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

09:30 Bir Şansım Olsa

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:00 Avanak Abdi

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

22:00 Şabanoğlu Şaban