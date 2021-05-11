Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Banker Bilo
01:30 Aile Bağları
03:15 Aile Bağları
05:30 Sevcan'la Lezzet Yolunda
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
09:30 Bir Şansım Olsa
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:00 Avanak Abdi
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
22:00 Şabanoğlu Şaban
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 11 Mayıs 2021 Show Yayın Akışı - Son Dakika