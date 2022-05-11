Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Bisiklet: İtalya Turu
00:55 The Minute
01:00 Touring Car Racing
01:30 Electric Touring Car Racing
02:30 Triatlon
04:00 Bisiklet: İtalya Turu
05:30 Touring Car Racing
06:30 Touring Car Racing
07:30 Bisiklet: İtalya Turu
08:30 Bisiklet: İtalya Turu
09:30 Bisiklet: İtalya Turu
10:30 Electric Touring Car Racing
11:30 Touring Car Racing
12:00 Touring Car Racing
12:25 The Minute
12:30 Bisiklet: İtalya Turu
13:15 Bisiklet: İtalya Turu
18:45 Haberler
18:50 Triatlon
20:00 Bisiklet: İtalya Turu
20:55 Haberler
21:00 Tırmanış Dünya Kupası
22:00 6 Hours Of Spa-Francorchamps
23:00 Touring Car Racing
23:30 Electric Touring Car Racing
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 11 Mayıs 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika