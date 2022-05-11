11 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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11 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı

11.05.2022 06:42
11 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı

11 Mayıs 2022 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

02:30 Spor Toto 1. Lig Özetler

03:00 İngiltere Premier Lig Özetler

03:30 İtalya Seri A Özetler

03:50 Spor Atlası

04:00 Fıfa Dünya Kupası 2022 Katar Yolculuğu

04:55 Spor Takvimi

05:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:25 Spor Toto 1. Lig Özetler

09:55 Spor Takvimi

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 İngiltere Premier Lig Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

18:00 Spor Merkezi

19:45 Avrupa'dan Futbol

20:00 Spor Akşamı

20:50 Spor Toto Süper Lig Goller

21:00 İleri Üçlü

23:00 Futbol Anadolu

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İngiltere Premier Lig, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto, Trt, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 11 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 11 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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