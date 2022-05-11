Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:30 Kelime Oyunu
02:30 Akasya Durağı
04:30 Sultan
06:00 Kavak Yelleri
07:00 Mutfağım
08:15 Yalan Dünya
10:15 Akasya Durağı
12:15 Sultan
14:00 Güllerin Savaşı
16:00 Hanımın Çiftliği
19:45 Kelime Oyunu
21:15 Yalan Dünya
23:45 Kanıt
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 11 Mayıs 2022 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika