11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaför salonları dezenfekte edildi - Son Dakika

IĞDIR'da belediye ekipleri, 11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaför salonlarını dezenfekte etti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında berber ve kuaförlerin faaliyetleri 22 Mart saat 18.00 itibariyle İçişleri Bakanlığı'nca 81 ile gönderilen genelgeyle geçici olarak durduruldu. Vaka sayısının azalması üzerine, normale dönüş süreci kapsamında berber ve kuaförlerin 11 Mayıs'ta açılmasına karar verildi.

Iğdır 'da kapılarını açmak için gün sayan berber ve kuaförlere belediyeden destek geldi. Belediye ekipleri, berber, kuaför ve güzellik salonlarında dezenfekte çalışması yaptı. Belediye Başkan Yardımcısı Halis Güney, esnafa desteklerinin devam edeceğini ifade ederek "Koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan berber ve kuaförler 11 Mayıs'ta çalışmaya başlayacak. Bizler de Iğdır Belediyesi olarak esnafımızın yanında olmak ve destek vermek için bütün berber ve kuaförlerin dezenfekte işlemini gerçekleştirdik" dedi.

Berberler ve Kuaförler Dernek Başkanı Gökmen Kaya ise yapılan bu uygulamadan dolayı memnuniyetini dile getirerek, belediye yöneticilerine teşekkür etti.