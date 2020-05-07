11 Mayıs'ta açılacak erkek ve kadın kuaförlerine koruyucu malzeme desteği - Son Dakika

Osmaneli Belediye tarafından 11 Mayıs'ta açılacak erkek ve kadın kuaförlerine ateş ölçer, tek kullanımlık maske, dezenfektan, siperlik, beyaz medikal doktor önlüğü, tek kullanımlı havlu ve müşteri için önlük, eldiven gibi malzemeler teslim edilecek.



Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Sağlık Bakanlığımızın Korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olan berber ve kuaförlerin Türkiye'de ve ilçemizde normalleşmeye doğru gidilmesi sonucu 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren tekrar hizmete başlayacak olmaları nedeniyle ilçemizdeki berber ve kuaför temsilcileri ile bir araya geldik. Öncelikle değerli esnaf kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Kapalı oldukları sürede kurallara uyarak büyük fedakarlık yapan erkek berber ve kuaförlere ve kadın kuaförlere Osmaneli Belediyesi olarak her türlü desteği yapacağız. Berber ve kuaförler için açılış şartı olarak istenen ve faaliyetlerini sürdürmeleri için gerekli olan ateş ölçer, tek kullanımlık maske, dezenfektan, siperlik, beyaz medikal doktor önlüğü, tek kullanımlı havlu ve müşteri için önlük,eldiven gibi malzemelerin tümü belediyemizce karşılanarak berber ve kuaförlerimize teslim edilecek. İçinde bulunduğumuz süreçte berber ve kuaförlerin değerini bir kez daha ortaya koydu. En azından 11 Mayıstan sonra aynaya bakarken daha güzel bir yüzle mutlu olacağız. Tabii ki Osmaneli olarak Türkiye'deki uygulamalara paralel Korona virüse karşı büyük mücadele verdik. Allah'a şükür şu an Türkiye ortalamasının da altına indik. Ancak bu bizi asla gevşetmeyecek. Sağlık Bakanlığımızın yayınladığı ve yayınlayacağı kurallara harfiyen uyacağız. Osmaneli halkı sosyal mesafeye uyarak doğayla ve güzelliklerle tekrar çok yakında buluşacak. Kurallara uyan Osmaneli halkına tekrar teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK