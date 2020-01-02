11 merkezde 6 bin 500 kursiyere hobi ve mesleki eğitim - Son Dakika
Son Dakika Güncel 11 merkezde 6 bin 500 kursiyere hobi ve mesleki eğitim - Son Dakika

11 merkezde 6 bin 500 kursiyere hobi ve mesleki eğitim

6 saat önce

Muratpaşa Belediyesi'nin Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde gerçekleştirdiği mesleki eğitim, sanat ve hobi kursları 11 ayrı merkezde devam ediyor.

11 merkezde 6 bin 500 kursiyere hobi ve mesleki eğitim, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi'nin Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde gerçekleştirdiği mesleki eğitim, sanat ve hobi kursları 11 ayrı merkezde devam ediyor. Kurslara bu yıl 6 bin 500 kişi kayıt yaptırdı.


Muratpaşa Belediyesi'nin 11 ayrı merkez ve 45 ayrı branşta açtığı mesleki eğitim, sanat ve hobi kursları devam ediyor. Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen kurslara bu yıl için 6 bin 500 kişi kayıt yaptırırken mesleki eğitim, sanat ve hobi kurslarının en önemli merkezlerinden biri Çaybaşı Mahallesi'nde yer alıyor. Asırlık ağaçların altında restore edilmiş Rum evlerinin, eski bir değirmenin ve küçük bir açık hava tiyatronun bulunduğu Değirmenönü Kültür Sanat Merkezi, günün ilk saatleriyle birlikte hareketleniyor. Saat 09.30'da başlayan kurslar için Muratpaşa'nın farklı mahallerinden yüzlerce kursiyer merkeze gelirken dersler her biri Türkiye'nin kültür ve sanat hayatında iz bırakmış isimlerin adını taşıyan sınıflarda başlıyor. Muratpaşa'da yerleşik yabancılara yönelik Türkçe kursundan zeka oyunlarına, kabak kemaneden bağlama ve gitara, tiyatro, drama, halk oyunları ve modern dansa bir çok kursun gerçekleştiği merkezde dersler öğleden sonraya kadar devam ediyor. - ANTALYA

Muratpaşa, Çaybaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:38 Kaynak: İHA
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