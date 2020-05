11 mevsimlik işçiden sendika üyesi oldukları için çay fabrikasına çağrılmadıkları iddiası

RİZE - Rize'nin Pazar ilçesinde Ofçay fabrikasında çalışan 11 mevsimlik işçi, sendika üyesi oldukları için işe çağrılmadığını iddia ederek fabrikanın önünde eylem yaptı.

2020 yaş çay sezonunda mevsimlik işçiler birer birer iş başı yapmaya başladı. Rize'nin Pazar ilçesinde faaliyetlerini sürdüren çay fabrikası Ofçay'da çalışan 11 mevsimlik işçi ise sendika üyesi oldukları için işe davet edilmediğini iddia etti. Fabrika önünde yapılan eylemde 11 işçi adına konuşan Öz-Gıda İş Sendikası Şube Teşkilat Başkan Yardımcısı Orhan Topaloğlu, işçilerin 3 gün içerisinde işe yeniden davet edilmesini istediklerini dile getirerek, "Sendika olarak bizler bu şekilde düşünür ve bu yönde hareket ederken üzülerek görmekteyiz ki Of Çaysan işveren ve yöneticileri asla kabul edemeyeceğimiz, müsamaha gösteremeyeceğimiz yol ve uygulamalara tenezzül etmeye çalışmaktadır. Ülke olarak hassas ve zor günlerden geçmekte olduğumuz böyle zamanlarda ilgili her taraf özenli, dikkatli, hukuki ve ahlaki hareket etmek zorundadır. Çay sezonunun açılması ile birlikte mevsimlik çalışanlarımız işe davet edilmiş fakat sendikal örgütlenmede sendikamıza üye olmuş veya aktif mücadele yürütmüş bazı arkadaşlarımıza davet yapılmamıştır. Üstelik birim müdürlerinin 'Siz bunun sebebini bilirsiniz' diye kinayeli konuşmaları kabul edilecek bir üslup ve davranış değildir. Hukuki tüm haklarımız saklı kalmak kaydı ile Of Çaysan işverenini buradan bir kez uyarma gereği duymuştur. Ülkenin kavga değil barışa, kaosa değil düzene, huzursuzluğa değil huzura, çatışmaya değil uyuma ihtiyacı vardır. Rızkı veren Allah'tır. Kimse kimseyi sakın ekmeği ile korkutmaya, işsizlik ve açlık ile terbiye etmeye kalkışmasın. İşe davet edilmeyen arkadaşlarımızın 3 gün içinde işe davet edilmeleri, aksi takdirde sendika olarak yapacağımız her hareket ve eylemin sorumluluğunun işverende olacağının bilinmesini isteriz" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili fabrika yetkililerinden yapılan açıklamada "Çalışma arkadaşlarımızın sağlığı, güvenliği ve üretim ağımızdaki tüm tesislerimizin verimli bir şekilde işletilmesi Ofçay olarak temel odak noktamızdır. Bu kapsamda Ofçay Rize Hamidiye Kuru Çay tesisimizde bazı otomasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu sürecin olası sosyal etkilerini en aza indirmek amacıyla 12 çalışma arkadaşımızla (Ofçay işgücünün yüzde 1'ine denk gelen), yapılan değişikliklerin çalışma programlarına etkileri ile ilgili karşılıklı görüşmelerimize başladık. 5 çalışma arkadaşımızın kabul ettiği yaş çay satın alma yerlerinde yeni görevlendirme de dahil olmak üzere ihtiyaç fazlası istihdamı değerlendirmek amacıyla etkilenen tüm çalışma arkadaşlarımıza en uygun seçenekleri sunduğumuza inanıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz otomasyon çalışmalarının sosyal etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyor ve bu süreçte iş arkadaşlarımızın olası etkilerini asgari düzeye indirebileceğimize inanıyoruz. Ofçay olarak bölgeye ve istihdama katkımızı önümüzdeki dönem de arttırarak sürdürmeyi planlıyoruz" denildi.