Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlık fezlekesinin aralarında olduğu 11 yeni dokunulmazlık fezlekesi TBMM'ye ulaştı. 11 dokunulmazlık fezlekesi şu milletvekillerine ait oluşuyor:
"Siirt Milletvekili Sıdık Taş, Iğdır Milletvekili Habip Eksik, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz(2), HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun (2), HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay ve HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz."
(İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › 11 milletvekiline ilişkin dokunulmazlık fezlekesi TBMM'ye ulaştı - Son Dakika