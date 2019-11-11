Son Dakika Haberleri: "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası
Son Dakika Güncel '11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' kampanyası

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde başlatılan "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Gölbaşı Belediyesi ve Kaymakamlığı tarafından 9 bin 100 fidan dikimi gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde başlatılan "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Gölbaşı Belediyesi ve Kaymakamlığı tarafından 9 bin 100 fidan dikimi gerçekleştirdi.

Gölbaşı'nda 4 noktada ağaç dikimi yapılırken, Karşıyaka Mahallesi'nde ağaç dikme töreni düzenledi. Törene Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan, kamu kurumları çalışanları, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Şimşek, burada yaptığı konuşmada, "Gölbaşı Belediyemizin katkılarıyla inşallah sedir, mavi servi ve çeşitli türde yapraklı ağacı içeren 9 bin 100 fidan toprakla buluştu. Birlikte diktiğimiz fidanlarımızın, çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız en değerli miras olduğunu belirtmek istiyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Bilgihan ve Başkan Şimşek, vatandaşlarla diktikleri fidanlara can suyu verdi, ağaçlandırma alanlarında incelemelerde bulundu.

Gölbaşı Belediyesi, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir sonraki geçişi 2032 yılında! Merkür Güneş'in kalbinden böyle geçti
Alman medyasında DEAŞ paniği: Erdoğan söylediklerini yapmaya başladı Erdoğan ziyareti öncesi Washington'da FETÖ iş birliğinde Türkiye karşıtı panel düzenlendi Meclis raporu hazırlandı: 150 gencin intiharında mavi balina şüphesi var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 00:31:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]