"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesindeki 30 bin metrekarelik alana bin 111 fıstık çamı fidanı dikildi.

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında yapılan etkinliğe Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Ortaokulu öğrencileri destek verdi.

Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeşil alana önem verdiklerini ve bugüne kadar toplam 120 bin ağaç dikimi yaptıklarını söyledi.

Etkinliğe Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Sertan Topkaya, İlçe Jandarma Komutanı Volkan Torun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsa Altay, ÇOSB Ortaokulu Öğretmenleri ve Öğrencileri katıldı.

-Çorlu

Çorlu'da 22 bin 700 ağaç fidanı dikildi.



Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde toplanan kamu kurumlarının temsilcileri ve öğrenciler, ağaç fidanı dikme etkinliği yaptı.



Yapılan etkinlikle ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Tekirdağ'dan sonra bölgede en çok ağacın Çorlu'da dikildiğini söyledi.



Çorlu

Cumhuriyet Başsavcılığı, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden 33 denetimli serbestlikten faydalanan hükümlü de ağaç dikme etkinliğinde görev aldı. Daha sonra Kaymakam Sarılı başta olmak üzere protokol üyeleri sembolik olarak ağaç dikme işlemi yaptı.

Ağaç dikme etkinliğine öğrenciler de katıldı.



Minik öğrenciler, öğretmenleri ve görevlilerin kontrolünde diktikleri ağaç fidanlarına can suyunu yanlarında getirdikleri su mataralarından dökerek verdi.



Törene Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.