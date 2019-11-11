Son Dakika Haberleri: "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı
Son Dakika Güncel '11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' Programı

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı

7 saat önce

Türkiye'de eş zamanlı olarak düzenlenen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde 4 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Türkiye'de eş zamanlı olarak düzenlenen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde 4 bin fidan toprakla buluşturuldu.

İlçenin Çiçekpınar beldesindeki Kızılkır mevkisinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Şarkikarağaç Kaymakamı Onur Yılmazer, törende yaptığı konuşmada, dikilen fidanların ağaç olmasını ve ormana dönüşmesini diledi.

İlçede 4 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu ifade eden Yılmazer, "Yeşil bir Türkiye gelecek nesillerimiz, hava, sağlığımız, doğal güzelliklerimiz ve yeşil bir Türkiye bırakmak için bu organizasyona Çiçekpınar, kaymakamlık, belediye, sivil toplum kuruluşları, Şarkikaraağaç halkı ve öğrencilerimizle katıldık ve ziyadesiyle katılmaktan mutlu olduk. Milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Törene, Şarkikaraağaç Belediye Başkanı İsa Çarkacı, Çarıksaraylar Belediye Başkanı Mehmet Bingöl, Çiçekpınar Belediye Başkanı Memiş Kaynak, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Şarkikaraağaç, Çiçekpınar, Isparta, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:20 Kaynak: AA
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