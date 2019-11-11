Son Dakika Haberleri: "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı
Son Dakika Güncel '11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' programı

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı

6 saat önce

Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen etkinlikte 1071 fidan toprakla buluşturuldu.

Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen etkinlikte 1071 fidan toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında öğrenci ve vatandaşlar, 1071 Tarihi Milli Parkı'nda bir araya geldi.

Yoğun ilgi gören etkinlikte katılımcılar protokol üyeleri ile burada 1071 fidan dikti.

Etkinliğe Kaymakam Emre Yalçın, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Cumhuriyet Başsavcısı Dilek Otay, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi ve kurum amirleri de katıldı.

Malazgirt, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:36 Kaynak: AA
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