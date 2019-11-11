"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Akçakoca ve Kaynaşlı'da fidan dikimi gerçekleştirildi.

Akçakoca Dadalı köyünde gerçekleştirilen etkinliğe Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Akçakoca Orman İşletme Müdürü Zafer Ekinci, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Yasin Öztürk, etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de eş zamanlı olarak yapılan fidan dikiminin Akçakoca'da da yapıldığını söyledi.

Destek veren tüm paydaşlara teşekkür eden Öztürk, "Orman Bakanlığımızın başlatmış olduğu kampanya ölçüsünde tüm il ve ilçelerinde eş zamanlı olarak 11 Kasım saat 11.11'de, 11 milyon fidanın toprakla buluşturması planlandı. Bu doğrultuda ilçemizde de Orman İşletme Müdürlüğümüzün belirlemiş olduğu 7 bölgemizde sivil toplum kuruluşları, öğrencilerimiz, resmi kurumlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte bu kampanyaya destek olmak için toplandık. Amacımız gelecek nesillere bir nefes olabilmektir. Bu kampanyada bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Akçakoca Orman İşletme Müdürü Zafer Ekinci de ilçedeki 7 bölgede 2 bin 50 adet fidanın bin 600 tanesinin kestane, sedir ve ladin olduğunu belirtti.

Kaynaşlı

Kaynaşlı'da da şimşir mevkinde fidan dikimi yapıldı. D-100 kara yolu kenarında belirlenen alana ilçe protokolünün ve gençlerin katılımıyla 300 fidan dikildi.

Ayrıca Kaynaşlı İlçe Tarım Müdürlüğünce yaklaşık 400 kişinin katıldığı etkinlikte 500 servi, 450 kestane ve 50 ladin fidanı olmak üzere bin adet fidan dikildi.