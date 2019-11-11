Son Dakika Haberleri: "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı
Son Dakika Güncel '11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' programı

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı

6 saat önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında fidan dikimi yapıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında fidan dikimi yapıldı.

Spor salonu bahçesi ve okullar bölgesinde düzenlenen etkinliklerde Kaymakam Yakup Güven, vatandaşlarla ağaç dikti.

Güven, yaptığı konuşmada, 11 Kasım'ın ülkede ağaçlandırma seferberliği olarak ilan edildiğini belirterek, daha daha yeşil bir Türkiye ve Şemdinli için öğrenci ve vatandaşlarla fidanları toprakla buluşturduklarını söyledi.

Etkinliğe Emniyet Müdürü Murat Evren, Belediye Başkanı Tahir Saklı, kurum amirleri, öğrenci ve vatandaşlar da katıldı.

Şemdinli, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:38 Kaynak: AA
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