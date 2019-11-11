Yurt genelinde eş zamanlı başlatılan "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Aydın, Denizli ve Manisa'da fidan dikimi gerçekleştirildi.

Türkiye'de eş zamanlı başlatılan etkinlik, Aydın'da Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi'nde yapıldı.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı konuşmada, "Ormanlarımdan bir dal kesenin başını keserim" diyen bir ecdadın torunları olduklarını belirtti.

Aydın'da 100 bin fidanın toprakla buluşacağını aktaran Köşger, "Aydın'ın topraklarının yüzde 40'ı ormanlarla kaplı. Sevgili gençler; size emanet edeceğimiz ülke şimdilik bu şekilde. Siz inşallah bu noktadan daha ileriye taşıyacaksınız. Geleceğimizi sizlere emanet ediyoruz." dedi.

AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı da il genelinde 34 ayrı noktada fidan dikildiğini ifade etti.

Programa AK Parti Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı Osman Öner, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Germencik ilçesinde düzenlenen törende 5 bin 690, Söke'de bin 500, Kuşadası'nda ise 8 bin 750 fidan toprakla buluştu.

Denizli'de 200 bin fidan dikiliyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kale Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahasındaki etkinliğe öğrenciler, öğretmenler, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve idareciler yoğun ilgi gösterdi.

Vali Hasan Karahan, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde önemli bir rekora imza atılacağını söyledi. Karahan, yeşilin yaygın olduğu kentlerden biri olan Denizli ile gurur duyduklarını sözlerine ekledi.

Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya ise Türkiye'de ağaç sevgisini geliştirmek için başlatılan kampanyaya desteğin çok büyük olmasının sevindirici olduğunu söyledi.



Çetinkaya, program kapsamında 50 ayrı bölgede eş zamanlı olarak 200 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu dile getirdi.

Daha sonra protokol üyeleri ve katılımcılar, önceden belirlenmiş ve parsellenerek numaralandırılmış alanlara fidanları dikerek ilk can suyunu verdi.

Öte yandan Denizli Adliyesi'nde Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce fidan dağıtıldı.

Manisa'da sağanak altında 202 bin fidan toprakla buluştu

Yurt genelinde eş zamanlı başlatılan "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Manisa'nın 17 ilçesindeki 70 farklı noktada fidan dikim töreni gerçekleştirildi.



Manisa'daki fidan dikim etkinliği, Yunusemre ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahasında saat 11.11'de başladı.

Etkinliğe, sağanak yağışa rağmen öğrenciler, öğretmenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve idareciler yoğun ilgi gösterdi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, bugün ülke çapında eş zamanlı başlatılan kampanya ile Türkiye'nin bu alanda bir rekor kırdığını belirterek, "Manisa'mızda da 202 bin fidanımızı toprakla buluşturuyoruz. 17 ilçemizde 79 noktada yoğun bir şekilde ağaç dikme kampanyamız başladı. Çok güzel, yağmurlu ve bereketli bir gün." dedi.



Deniz, Türkiye'nin dünyada en fazla ağaç diken ülkelerde biri olduğuna dikkati çekerek, "Bu kampanyanın haricinde yıl içinde 1,5-2 milyon fidanı daha toprakla buluşturacağız. Manisa bu kampanyaya katılımda yüzde 171 oranıyla Türkiye birincisi oldu. Tarım ve Orman Bakanımızın memleketi olması dolayısıyla bu birincilik daha güzel bir hale geldi. Her güzel şeye öncülük ediyoruz. Yoğun yağışa rağmen 7'den 70'e herkes burada, o coşkuyu görebiliyoruz." diye konuştu.



Etkinliğe katılan özel bir okulun Gineli İngilizce öğretmeni Edwin Armando, Türkiye'nin doğa için çok güzel uygulama başlattığını belirterek gelecek nesiller için yapılan bu kampanyanın, diğer ülkelere de örnek olabileceğini ifade etti.



Merkezefendi Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi Yağmur Gizem Yurtkan da kampanyaya katıldığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Yurtkan, "Bu diktiğimiz ağaçların büyümesiyle çevremiz çok güzel olacak. Geleceğimiz için bir sürü ağaç diktik." ifadelerini kullandı.



Fidan dikim etkinliğine Vali Deniz'in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Manisa milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık ile Tamer Akkal, ilçe belediye başkanları ve kentteki idareciler katıldı.