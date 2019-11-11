Son Dakika Haberleri: "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı
Son Dakika Güncel '11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' programı

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen ""11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kara ve kızıl çam ağacı dikimi yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen ""11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kara ve kızıl çam ağacı dikimi yapıldı.


Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için başlatılan program çerçevesinde Ovacık ilçesinde de fidan dikimi etkinliği düzenlendi.


İlçeye bağlı Camgöz köyü mevkisinde yapılan etkinlikte, yaklaşık 500 kara ve kızıl çam ağacı fidanı Munzur Gözeleri kara yolunun çevresine dikildi.


Ovacık halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, vatandaşlar kazma ve küreklerle açtıkları çukurlara ağaçları dikerek can suyu verdi.


Etkinliğe, Ovacık Kaymakamı Selçuk Haskırış, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Ovacık İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Şahin, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye, Ovacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AB, Doğu Akdeniz nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamak için düğmeye bastı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "FETÖ terör örgütünün merkezi şuanda ABD'de" ABD'den Türkiye açıklaması: NATO'dan çıkarılması halinde hem ABD hem de AB büyük yara alır Bir sonraki geçişi 2032 yılında! Merkür Güneş'in kalbinden böyle geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 21:17:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]