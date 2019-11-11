Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde gerçekleştirilen ""11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2 bin fidan dikildi.

Doğubayazıt T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu lojmanlarının bahçesinde belirlenen alanlara saat 11.11'de fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Doğubayazıt Kaymakamı Zafer Engin, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcısı Emre Tunay, 1. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Yücel Özel ve kurum müdürleri ile hükümlülerin katıldığı programda bahçeye 200 fidan dikildi.

Fidan dikiminin yapıldığı bahçedeki ağaçlık alana "Adalet Ormanı" ismi verildi.

Programı çerçevesinde ilçe genelindeki farklı noktalara 2 bin fidan dikimi yapıldı.