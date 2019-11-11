Yurt genelinde başlatılan "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında, Kırıkkale'nin Karakeçili ve Yahşihan ilçelerinde fidan dikildi.

Karakeçili Bayram Kalesi mevkisindeki etkinlikte konuşan Kaymakam Yunus Emre Şahin, Anadolu'nun bozkırlarının böyle bir kampanya ile yeşillendirilmesinin doğa ve çevre açısında çok önemli olduğunu belirterek, bu etkinliklerle çocuklara ağaç ve çevre bilinci kazandırılacağını, doğa sevgisi aşılanacağını söyledi.

Belediye Başkanı Veysel Aydemir de fidan dikiminin bahar aylarına kadar devam edeceğini ifade ederek, ilçenin yeşillendirilmesi için her bölgeye fidan dikeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından 2 bin fidan, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler tarafından toprakla buluşturuldu.

Yahşihan

Mahmutlar Şarklısı köyü ağaçlandırma sahasında ise "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında 3 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Düzenlenen etkinlikte, Kaymakam Fatih Yılmaz, Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler tarafından fidanlar toprakla buluşturuldu.