Son Dakika Haberleri: "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı
Son Dakika Güncel '11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' programı

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı

7 saat önce

Yurt genelinde başlatılan "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında, Kırıkkale'nin Karakeçili ve Yahşihan ilçelerinde fidan dikildi.

Yurt genelinde başlatılan "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında, Kırıkkale'nin Karakeçili ve Yahşihan ilçelerinde fidan dikildi.

Karakeçili Bayram Kalesi mevkisindeki etkinlikte konuşan Kaymakam Yunus Emre Şahin, Anadolu'nun bozkırlarının böyle bir kampanya ile yeşillendirilmesinin doğa ve çevre açısında çok önemli olduğunu belirterek, bu etkinliklerle çocuklara ağaç ve çevre bilinci kazandırılacağını, doğa sevgisi aşılanacağını söyledi.

Belediye Başkanı Veysel Aydemir de fidan dikiminin bahar aylarına kadar devam edeceğini ifade ederek, ilçenin yeşillendirilmesi için her bölgeye fidan dikeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından 2 bin fidan, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler tarafından toprakla buluşturuldu.

Yahşihan

Mahmutlar Şarklısı köyü ağaçlandırma sahasında ise "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında 3 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Düzenlenen etkinlikte, Kaymakam Fatih Yılmaz, Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler tarafından fidanlar toprakla buluşturuldu.

Karakeçili, Kırıkkale, Yahşihan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tazminatını ödemeden işine son verdiği işçisinin başını yardı! Kanlar içinde kaldı
Terörden gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Azim Yacan tutuklandı Rapor yayınlandı: Seçimden sonra İBB'den 3 bin 400 işçi işten çıkarılmış Barış Yarkadaş'ın fidan dikimi iddiasını Orman Genel Müdürü yalanladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 23:23:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]