Yurt genelinde başlatılan "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında, Diyarbakır, Mardin, Elazığ, Bingöl ve Siirt'te fidan dikim etkinliği yapıldı.

Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen program kapsamında, Diyarbakır'da da yaklaşık 100 ayrı noktada 300 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi bahçesindeki programa katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, yarının güvencesi çocukların fidanları sahiplenmesinin en önemli hedefleri olduğunu söyledi.

Güzeloğlu, "Ülkemizi geleceğe taşımanın, yeşil bir ülke ve Diyarbakır oluşturmanın gayreti içindeyiz. Dünya ve Türkiye tarihinin en büyük ağaçlandırma seferberliği olan bu buluşma her yıl tekrarlanacak." dedi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker de fidan dikim seferberliğinin, Diyarbakır'da da orman varlığının geliştirilmesi için önemli bir proje olduğunu dile getirdi.

Mardin

Mardin Artuklu Üniversitesinde düzenlenen programa, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, il protokolü, öğrenci ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yaman, yaptığı açıklamada, Mardin'de 40 merkezde 243 bin fidan dikimini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Türkiye'nin daha yeşil olmasına katkıda bulunduklarını belirten Yaman, "Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza ve burada bulunan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Mardin ve ülkemiz daha yeşil olacak." diye konuştu.

Elazığ

Elazığ'da 64 farklı alanda düzenlenen etkinliklere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

8. Kolordu Komutanlığı garnizon orman alanındaki törende konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım, kentte 250 bin fidan dikilmesinin hedeflendiğini belirterek, "Ancak toplumun her kesiminden insanların sahiplenmesiyle çok şükür bu rakam 250 bini de geçmiş durumdadır." dedi.

Etkinliğe, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Orman Bölge Müdürü Muhammet Salih Çetiner ile AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze de katıldı.

Bingöl

Bingöl Merkez Şeyh Ahmet mevkisindeki ağaçlandırma bölgesinde düzenlenen törende, 6 farklı noktada binlerce kişinin katılımıyla 103 bin fidan dikildi.

Vali Kadir Ekinci, vatandaşlara projeye verdikleri destek için teşekkür ederek, "Tarım ve Orman Bakanlığının Bingöl için belirlediği 65 bin fidan kapasitesini 103 bine çıkardık." dedi.

Belediye Başkanı Erdal Arıkan ise çocuklara ağaç ve orman sevgisinin aşılanması gerektiğini söyledi.



Vali Ekinci ve beraberindekiler, daha sonra öğrencilerle fidan dikti.

Siirt

Siirt'te program kapsamında 27 farklı yerde fidanlar toprakla buluşturuldu.

Vali Ali Fuat Atik, yaptığı açıklamada, 20 bini Siirt Üniversitesi yerleşkesinde olmak üzere il genelinde 123 bin fidan dikildiğini söyledi.

Emeği geçen herkesi kutlayan Atik, "Ülkemizin geleceği için yaptığımız bu ağaç dikimi gelecek nesiller için faydalı sonuçlar doğuracak. Ülkemiz yeşillenecek." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Sema Güvenç de ağaç dikmenin önemine işaret ederek, "Buraya öğretmenlerimizle ağaç dikmeye geldik. Çok mutluyum, herkes geleceği için mutlaka bir fidan dikmeli." diye konuştu.