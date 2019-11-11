Son Dakika Haberleri: "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı
Son Dakika Güncel '11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' programı

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında, Ağrı'nın Patnos ilçesinde fidan dikimi yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında, Ağrı'nın Patnos ilçesinde fidan dikimi yapıldı.

Mimar Sinan Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinliğe Patnos Kaymakamı Enver Özderin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Taşdemir, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Özderin, burada yaptığı açıklamada, önemli bir etkinlik için bir araya geldiklerini aktardı.

Fidan dikim programının heyecan verici olduğunu anımsatan Özderin, şöyle konuştu:

"Tüm Türkiye'de 11 milyon ağacı bugün toprakla buluşturuyoruz. Dikeceğimiz fidanlarla geleceğe bir nefes vermiş oluyoruz. Gelecek kuşaklara bütün yaşayan vatandaşlarımız gelecekte bu fidanların toprağa verdiği, hayata verdiği, havaya verdiği nefesten istifade edecekler."

Konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.

Program çerçevesinde Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğünce de fidan dikimi etkinliği düzenlendi.

Emniyet personel konutları ve uygulama merkezi mevkisinde Patnos İlçe Emniyet Müdürü Oğuzhan Şahin ile 100 personelin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte 150 fidan dikildi.

Türkiye, Patnos, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:42 Kaynak: AA
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