"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı

Tarım Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan "Geleceğe Nefes Ol" kampanyası çerçevesinde, Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanan alana protokol ve öğrenciler tarafından fidan dikimi yapıldı.

Program kapsamında Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü'nün sorumluluk sahası 3 ilçede 30 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Beypazarı ilçesinde hazırlanan alana 15 bin 500 fidan dikimi öngörülürken, Ayaş ilçesinde 10 bin 500, Güdül ilçesinde de 4 bin fidan dikimi gerçekleştirildi.

Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca, fidan dikimi kampanyasıyla ilgili şunları söyledi:

" Türkiye'de eş zamanlı fidan dikimi yapılıyor. 11 Ekim saat 11.11'de 11 bin fidan dikimi gerçekleştirildi. Bu etkinlik son zamanlarda yapılan en güzel etkinliklerden bir tanesi. Hem çevreye hem de öğrencilerimize orman bilincini kazandırma açısından son derece önemli. Bu projenin ülkemize ve Beypazarı'na hayırlı olmasını diliyorum."