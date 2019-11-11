Türkiye'de 81 ilde başlatılan "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında, Samsun, Çankırı, Kastamonu, Tokat, Amasya ve Çorum'da fidanlar toprakla buluşturuldu.

Samsun'da 27 farklı noktada 55 bin 555 fidan dikildi.

Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi Atlı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri üst tarafındaki 100. Yıl Kurtuluş Ormanı'ndaki törene, Samsun Valisi Osman Kaymak, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Törenle 55 bin 555 fidan toprakla buluşturuldu. İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven ve bin 111 personeli, bin 111 fidan dikerek etkinliğe destek verdi.

Çankırı

Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında Çankırı'da 26 farklı noktada 205 bin fidan dikildi.

Yapraklı ilçesi Karacaözü köyü mevkisinde fidan dikim töreninde konuşan Vali Hamdi Bilge Aktaş, ağaçların yaşam için büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da geçen hafta hayatını kaybeden annesi Nevin Akbaşoğlu için fidanı diktiğini söyledi.

Fidanların sadece tarımsal bir konu olmadığını, eğitim, kültür ve sosyal hayatla ilgili önemli sonuçları olduğuna işaret eden Akbaşoğlu, "Nasıl ki ağaç yaşken eğilir sözümüz var, bu fidanların nasıl yeşereceği ile ilgili herbirimizin tecrübesi, bilgisi var. İnşallah bu fidanlarımız tarım ve orman işleriyle ilgili çok daha yeşil yüksek rekoltelere sahip olabilecek sonucu doğursun aynı şekilde geleceğimizin ümidi olan gençlerimizin yetişmesine de örneklik teşkil edecek sonuçları buradan çıkarmamıza da anlamamıza da vesile olsun." diye konuştu.

Kastamonu

Kastamonu'da 56 farklı noktada 132 bin 750 fidan dikildi.

Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü'ndeki fidan dikim töreninde konuşan Vali Yaşar Karadeniz, ormanlardan hem ekonomik fayda sağlanmasının hem de ormanların yaşatılmasının gerektiğini belirtti.

Ağaçlandırma çalışmalarının önemine değinen Karadeniz, "Kastamonu'ya Allah bu konuda büyük bir bereket vermiş. Siz fidanı toprağa bırakın ağaç kendiliğinden yetişiyor. Ama özellikle orman yönünden fakir olan yörelerimizi dikkate aldığımızda bu etkinliğin ülkemizin bundan sonraki orman varlığının artması ve ileride daha büyük bir ekonomik değer taşıması açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Programa, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ve Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ile öğrenciler katıldı.

Tokat

Tokat'ta 5 bölgede 44 bin 700 fidan toprakla buluşturuldu.

Vali Ozan Balcı, Bedestenlioğlu Mahallesi'ndeki törende yaptığı konuşmada, dikilen fidanların büyümesiyle Türkiye'nin de büyüyeceğini ifade etti.

Balcı, "Fidan dikmek sadece ekonomiye katkı, toprağı korumak değil, memleketin böceğine, kurduna, kuşuna, havasına, suyuna, toprağına olan sevgidir, sevdadır. Biz de bu kapsamda bu projeyi Tokat'ta çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Fidan dikme törenine, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 48. Piyade Alay Komutanı Albay Ayhan Ocak, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ile öğrenciler katıldı.

Amasya

Amasya'da Bağlarüstü köyünde düzenlenen programda, 50 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Vali Osman Varol, yaptığı konuşmada, Amasya'da 21 farklı noktada fidan dikiminin yapıldığını belirtti.

Amasya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Demirbağ ise kentteki çalışmalar hakkında bilgi vererek dikilen fidanların hayırlı olmasını diledi.

Programda Vali Varol, etkinliğe katkıda bulunanlara teşekkür belgesi verdi.

Konuşmaların ardından kent protokolü, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş fidan dikti.

Çorum

Çorum'da "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında 328 noktada 401 bin 111 adet fidan toprakla buluşturuldu.

Celilkırı mevkisindeki ağaçlandırma sahasında düzenlenen programa katılan Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik ve protokol mensupları, vatandaşlarla fidan dikti.

Kentte 232 bin 647 fidanla Endonezya'ya ait "1 saat içinde en fazla fidan dikme" rekor denemesi için 305 bin adet, vatandaşlar için de 96 bin 111 adet olmak üzere toplamda 401 bin 111 adet fidan, il genelindeki 328 farklı noktada toprakla buluşturuldu.