"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı
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Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Karamürsel'de 2 bin 100 bin fidan dikildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:04 Kaynak: AA
Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Karamürsel'de 2 bin 100 bin fidan dikildi.
Çamdibi Mahallesi 170 numaralı bölümde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından Yıldırım, Canbaba ve katılımcılar, 2 bin 100 fidanı toprakla buluşturdu.
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