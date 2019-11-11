"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı

Malatya'nın Hekimhan, Kale, Doğanşehir ve Battalgazi ilçelerinde Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında fidanlar toprakla buluştu.

Hekimhan ilçesinde Cebiş mevkisindeki fidan dikimden önce konuşan Kaymakam Ahmet Özdemir, dikilen fidanlarla ülkenin orman varlığının daha da genişleyeceğini belirtti.

İlçede bugün 5 farklı bölgede 22 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını anlatan Özdemir, "Bu takriben 1,5 hektarlık bir alan yapıyor. Memleketimizin, ilçemizin ve şehrimizin orman varlığına bugün gayretlerimizle, alın terimizle, emeğimizle gönlümüzden damlayan tohumları toprağa nakış edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kale

Kale ilçesindeki fidan dikim kampanyasında ise Kaymakam Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Murat Koca, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aytaç Dogruyol, kurum müdürleri ve vatandaşların katılımıyla yaklaşık 9 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Doğanşehir

Doğanşehir ilçesi Hudut Mahallesi'ndeki fidan dikiminden önce konuşan Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, de 5 bin 500 fidanın toprakla buluştuğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildi. Türkiye genelinde ağaçlandırmayla ilgili bir seferberlik başlatıldı. Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olarak bu seferberlikte yer alıyoruz. Projede kapsamında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

Konuşmanın ardından Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Belediye Başkanı Vahap Küçük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, AK Parti İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu, kurum müdürleri, şehit ve gazi aileleri, öğrenciler ile vatandaşlar fidanları dikti.

Battalgazi

-Battalgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hasan Basri Korucuk mevkisinde bulunan alanda Belediye Başkanı Osman Güder ve Kaymakam Abdül Kadir Duran ile diğer katılımcılar fidan dikti.

Fidan dikimin ardından konuşan Kaymakam Duran, "Yeşile önem veriyoruz. Zaten kentimiz 'Yeşil Malatya' olarak bilinen bir şehir. Daha da yeşillendirmek için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Bu kampanya çerçevesinde de birçok noktada fidanları toprakla buluşturarak, geleceğe nefes olacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Güder ise belediye olarak amaçlarının yeşil bir dünya, temiz bir çevre olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar bin çamı toprakla buluşturduk.Sağlıklı, temiz çevre ile beraber sağlıklı bir toplumu oluşturma adına bu çalışmamızı yapıyoruz. Çevremizi koruma, kollama ve yeşille buluşturma adına Battalgazi Belediyesi olarak elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz."