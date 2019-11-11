Son Dakika Haberleri: "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı
Son Dakika Güncel '11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' programı

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı

7 saat önce

Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Cumhuriyet Köyü Çağlayık Mevkiindeki ağaç dikme törenine, Kaymakam Mehmet Miraç Topaloğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, hakim ve savcılar, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Sadık Semerci, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, kamu kurum kuruluşları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Mehmet Miraç Topaloğlu, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan daha yeşil bir Türkiye için "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında, ilçeye bağlı Cumhuriyet Köyü Çağlayık Mevkiinde bin adet sedir çamı, 500 adet badem, 250 adet iğde, 250 adet zerdali olmak üzere toplam 2 bin adet ağaç fidanını toprakla buluşturduklarını söyledi.

Türkiye, Afyon, Çay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:26 Kaynak: AA
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