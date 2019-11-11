Yurt genelinde başlatılan "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında, Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde çok sayıda fidan toprakla buluşturuldu.



Gülşehir'de, belirlenen çeşitli arazilerin yanı sıra kent merkezindeki park ve bahçelerde düzenlenen etkinlikte Gülşehir Kaymakamı Ahmet Kavanoz ve Belediye Başkanı Fatih Çiftçi fidan dikerek, can suyunu verdi.



Başkan Çiftçi, etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin daha yeşil bir görünüme kavuşması için göreve geldikleri günden beri ağaçlandırma çalışması yaptıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan kampanya ile bu çalışmanın taçlandırıldığını belirtti.



Etkinliğe, daire müdürleri, muhtarlar, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.