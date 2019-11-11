Son Dakika Haberleri: "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı
Son Dakika Güncel '11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' Programı

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı

6 saat önce

Türkiye genelinde yürütülen "Geleceğe Nefes" kampanyası için Kurtalan ilçesinde de fidan dikim programı gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde yürütülen "Geleceğe Nefes" kampanyası için Kurtalan ilçesinde de fidan dikim programı gerçekleştirildi.

Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen etkinlikte 800 fidan toprakla buluşturuldu.

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, 11 milyon fidanın toprakla buluşturma kampanyası kapsamında ilçe genelinde 22 bin fidan dikimi gerçekleştirildiğini belirterek, "Kampanyada emeği geçen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Emniyet Müdürlüğü, Kurtalan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:40 Kaynak: AA
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