"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı
6 saat önce
Türkiye genelinde yürütülen "Geleceğe Nefes" kampanyası için Kurtalan ilçesinde de fidan dikim programı gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:40 Kaynak: AA
Türkiye genelinde yürütülen "Geleceğe Nefes" kampanyası için Kurtalan ilçesinde de fidan dikim programı gerçekleştirildi.
Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen etkinlikte 800 fidan toprakla buluşturuldu.
Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, 11 milyon fidanın toprakla buluşturma kampanyası kapsamında ilçe genelinde 22 bin fidan dikimi gerçekleştirildiğini belirterek, "Kampanyada emeği geçen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.
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