Son Dakika Haberleri: "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı
Son Dakika Güncel '11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' programı

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı

6 saat önce

Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.

Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.

Yaylakent İlkokulu'nda düzenlenen fidan dikme töreninde konuşan Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede, Cumhurbaşkanının talimatıyla bin 200 meyve ağacının dikimi yaptıklarını söyledi.

Bugün bir tarih yazıldığını ifade eden Dede, yeşile ve tabiata sahip çıktıklarını vurguladı.

Programa Şabanözü Orman İşletme Şefi İbrahim Şimşek, AK Parti Orta İlçe Başkanı Halil Akpunar, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kadir Dede, Yaylakent, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:40 Kaynak: AA
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