"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı

Tarım ve Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir Sen) bin 200 fidan dikti.

Türkiye genelinde yürütülen "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında Dicle Üniversitesi yerleşkesine Tarım ve Orman Çalışanları Birliği Sendikası öncülüğünde Memur-Sen yönetici ve üyeleri bin 200 fidan dikti.

Toç Bir Sen Diyarbakır Şube Başkanı Erdal Ar, ağaçlandırmanın önemine işaret ederek, kampanyaya katkı sunanlara teşekkür etti.