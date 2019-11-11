"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı
8 saat önce
Tarım ve Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir Sen) bin 200 fidan dikti.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:50 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir Sen) bin 200 fidan dikti.
Türkiye genelinde yürütülen "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında Dicle Üniversitesi yerleşkesine Tarım ve Orman Çalışanları Birliği Sendikası öncülüğünde Memur-Sen yönetici ve üyeleri bin 200 fidan dikti.
Toç Bir Sen Diyarbakır Şube Başkanı Erdal Ar, ağaçlandırmanın önemine işaret ederek, kampanyaya katkı sunanlara teşekkür etti.
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