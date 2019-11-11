"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı - GAZİANTEP

Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı kapsamında Gaziantep'in İslahiye ve Nizip ilçelerinde fidanlar toprakla buluştu.

İslahiye ilçesine bağlı Ağalarobası mevkisinde, 4 ay önce yangında zarar gören yaklaşık 20 hektarlık alana 6 bin fidan dikildi.

Kilis Orman İşletme Müdür Yardımcısı Adem Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında Kaymakamlık, Belediye ve diğer kurumların desteğiyle ormanlık alanda 5 bin fıstık çamı ve bin civarında kara selvi ağaç fidesi dikimi yapıldığını söyledi.

Bu arada, törene katılan İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ve beraberindeki personel, asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek oldu.

Nizip ilçesinde kırsal Samandöken Mahallesi yakınlarında düzenlenen etkinlikte de 11 bin 111 fidan toprakla buluştu.

Kaymakam Kemal Şahin, yaptığı açıklamada, kampanyaya ilçe genelinde yüksek bir katılım olduğunu belirterek, "Özellikle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakma adına muhakkak yeşili korumalı ve desteklemeliyiz. Bunun için de ağaçlandırmaya ve yeşil alana önem vermeli ve hep birlikte sahip çıkmalıyız." diye konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde "Geleceğe Nefes Ol" kampanyasına katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, başlatılan çalışmaların verimli ve geleceğe yönelik bir çalışma olduğunu kaydetti.