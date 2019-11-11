"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Van'ın Gürpınar ilçesinde 2 bin 500 fidan dikildi.

Başbulak mesire alanı ağaçlandırma bölgesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Fatih Sayar, ağaç dikmenin önemine vurgu yaparak, 11 Kasım'ın Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Bu kapsamda ilçe genelinde 2 bin 500 fidanı toprakla buluşturduklarını aktaran Sayar, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizle, vatandaşlarımızla ve kamu çalışanlarımızla bu etkinliğe katıldık. İlçemiz yüzölçümü olarak çok güzel ve geniş bir alana sahip. Ancak ağaç sayısı bakımından istenilen seviyede değil. Dolayısıyla bu ağaç dikme seferberliği ilk olmakla birlikte inşallah bundan sonraki yıllarda da devam edecektir."

Belediye Başkan Vekili Mehmet Yıldız ise tüm kamu kurumlarının destekleriyle ilçenin farklı noktalarında ağaç diktiklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm Türkiye genelinde saat 11: 11'de ağaç dikim seferberliği yapıldı. Dikilen her ağaca sahip çıkmak ve takip etmek hepimizin görevi." diye konuştu.

Etkinliğe kurum amirleri, belediye meclis üyeleri, AK Parti ilçe teşkilatı, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.