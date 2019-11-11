Son Dakika Haberleri: "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan Yarın Nefes" programı
Son Dakika Güncel '11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan Yarın Nefes' programı

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan Yarın Nefes" programı

6 saat önce

Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Burdur'da fidanlar toprakla buluşturuldu.

Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Burdur'da fidanlar toprakla buluşturuldu.

Burdur'da Büğdüz köyü Örtülü mevkisinde düzenlenen programa, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayeleriyle gerçekleştirilen organizasyonla dikilen fidanların ülkenin yeşilliğine yeşillik katacağını söyledi.

Eş zamanlı bu denli büyük bir organizasyonu gerçekleştirmesinin, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu gösterdiğini belirten Şıldak, "Ülkemiz genelindeki 2023 noktada gerçekleştirilen bu etkinlikte ilimizde ise 14 yerde 213 bin fidanımız dikilecek. Amacımız yeni nesli çevre bilinciyle, ağaç sevgisiyle büyütmek." dedi.

Etkinlikte halk oyunları gösterisinin ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.

Programa AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik, Yasin Uğur, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan Yarın Nefes programı

Büğdüz, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:15 Kaynak: AA
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