"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı

Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün konuşması

Konuşmanın ardından kampüs alanında fidanın dikimi yapılması Muş

Muş Alparslan Üniversitesi kampüsünde düzenlenen fidan dikim etkinliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali İlker Gündüzöz, burada yaptığı konuşmada, kentin 80 bin ağaca kavuşacağını belirterek, "Bu alanda 8 bin ağaç dikeceğiz. Muhtelif alanlarda dikim yapılıyor." diye konuştu.

Konuşmanın ardından kampüs alanına 8 bin fidanın dikimi gerçekleştirildi.

Etkinliğe, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat,

Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.