Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca bin 800 fidan toprakla buluşturuldu.

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Sakarya'da 36 noktada 87 bin fidan dikildi.

Ferizli ilçesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü için ayrılan alana 50 hükümlüyle 1000, Camili bölgesindeki dikim sahasında da Geyve Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan 40 hükümlü ile 800 fidan toprakla buluşurken, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun hükümlülerle Sakarya Adliyesi önünde vatandaşlara 250 fidan dağıttı.

Başsavcı Dursun, yaptığı açıklamada, "Programın, hükümlülerin topluma kazandırılmasında, orman sevgisi ve bilincinin oluşturulmasında önemli katkılar sağlayacağını, hükümlülerin topluma karşı aidiyetlerinin pekişmesi için de önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Erhan Sağlam, cumhuriyet savcıları Yavuz Ceylan ve Emrullah Eryılmaz, Sakarya Denetimli Serbestlik Müdürü Kenan Porgalı, Geyve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Temel Göğüş ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeliyle hükümlüler katıldı.