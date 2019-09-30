"11 Milyon Fidan Dikim Etkinliği'ne" hazırlık

Lüleburgaz'da, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "11 Milyon Fidan Dikim Etkinliği" hazırlık toplantısı yapıldı.

Kaymakam Mustafa Kaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, kurum müdürleri katıldı.

Kaya, toplantıda yaptığı konuşmada, "Daha Yeşil Bir Türkiye İçin" sloganıyla ağaç sevgisini geliştirmek, toplumda çevre konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla "11 Milyon Fidan Dikim Etkinliği"nin yapılacağını söyledi.

Etkinliğin orman varlığının arttırılması açısından da çok önemli olduğunu ifade eden Kaya, etkinliğin 11 Kasım tarihinde 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirileceğini belirtti.

Kaya, Ülke genelinde saat 11.11'de 11 milyon fidanın toprakla buluşturmasının hedeflendiği etkinliğe, her kesimden destek beklediklerini dile getirdi.