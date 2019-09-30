Son Dakika Haberleri: "11 Milyon Fidan Dikim Etkinliği'ne" hazırlık
Son Dakika Güncel Haber

"11 Milyon Fidan Dikim Etkinliği'ne" hazırlık

43 dakika önce

Lüleburgaz'da, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "11 Milyon Fidan Dikim Etkinliği" hazırlık toplantısı yapıldı.

Lüleburgaz'da, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "11 Milyon Fidan Dikim Etkinliği" hazırlık toplantısı yapıldı.

Kaymakam Mustafa Kaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, kurum müdürleri katıldı.

Kaya, toplantıda yaptığı konuşmada, "Daha Yeşil Bir Türkiye İçin" sloganıyla ağaç sevgisini geliştirmek, toplumda çevre konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla "11 Milyon Fidan Dikim Etkinliği"nin yapılacağını söyledi.

Etkinliğin orman varlığının arttırılması açısından da çok önemli olduğunu ifade eden Kaya, etkinliğin 11 Kasım tarihinde 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirileceğini belirtti.

Kaya, Ülke genelinde saat 11.11'de 11 milyon fidanın toprakla buluşturmasının hedeflendiği etkinliğe, her kesimden destek beklediklerini dile getirdi.

Mustafa Kaya, Lüleburgaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alışveriş yapan Cuhmurbaşkanı Erdoğan'ın plastik poşet kullanmaması dikkatlerden kaçmadı
Yozgat'ta çoban sıkıntısı: 4 bin lira maaşla çalışan bulunmuyor Yeni aletler geliştiren iş insanı, paraşütün arızalanmasıyla öldü İstiklal Caddesi'nde öldürülen İTÜ'lü Halit Ayar'ın katillerine müebbet istendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 15:54:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "11 Milyon Fidan Dikim Etkinliği'ne" hazırlık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]