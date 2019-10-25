Son Dakika Haberleri: "11 Milyon Fidan Dikim Etkinliği"ne hazırlık
Son Dakika Güncel '11 Milyon Fidan Dikim Etkinliği'ne hazırlık

"11 Milyon Fidan Dikim Etkinliği"ne hazırlık

52 dakika önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "11 Milyon Fidan Dikim Etkinliği"ne hazırlık için koordinasyon toplantısı yapıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "11 Milyon Fidan Dikim Etkinliği"ne hazırlık için koordinasyon toplantısı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ve ülke genelinde 11 Kasım saat 11.11'de 11 milyon fidanın toprakla buluşması etkinliği kapsamında Safranbolu'da gerçekleşecek fidan dikim programının koordinasyon toplantısı kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşti.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer başkanlığında yapılan toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Bakkal, Safranbolu Emniyet Müdürü Osman Gül, Jandarma Komutanı Üsteğmen Emrah Aydın ile ilgili birim müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

Kaymakam Ürkmezer, toplantıda yaptığı konuşmada, Safranbolu'da 11 Kasım günü üç ayrı noktada yaklaşık 20 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını söyledi.

Ovacuma ve Yazıköy köylerinde iki ayrı noktaya yaklaşık 10 bin adet çeşitli türdeki fidanları dikeceklerini belirten Ürkmezer, "Ayrıca Bartın yolu üzerindeki Beştepeler alanında 10 bin lavanta fidanını toprakla buluşturarak bu alanda bir lavanta bahçesi oluşturacağız. Safranbolu'nun daha yeşil hale gelmesi için elimizden gelen bütün çabayı hep birlikte göstereceğiz." dedi.

Safranbolu, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karabük'te art arda 8 deprem meydana geldi
Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: İstanbul'da su için kritik 2 ay Diyarbakır'da tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 18 yaralı Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan İBB'ye Kemerburgaz Kent Ormanı tepkisi: Halkı yanlış bilgilendiriyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 13:26:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "11 Milyon Fidan Dikim Etkinliği"ne hazırlık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]