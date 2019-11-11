11 milyon fidan kampanyasında BUÜ'den büyük destek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 11 Kasım'da 11 Milyon Fidan projesine Bursa Uludağ Üniversitesi'nden bin fidanlık destek geldi.



Türkiye'nin Guiness Rekorlar Kitabı'na girmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı 11 Kasım'da 11 milyon fidan dikinin Bursa'daki en önemli ayaklarından birisi de Uludağ Üniversitesi oldu. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversite yöneticileri, akademisyenler, idari personel ve öğrencilerin katıldığı büyük bir program ile üniversitenin Bursa yönünden girişindeki alana fidan dikimi yapıldı.



Tören öncesi konuşan Rektör A. Saim Kılavuz, "Aldığımız bilgiye göre 11 milyon olan rekor denemesi hali hazırda 13 milyonu geçmiş. Guiness'ın bu rekoru ölçecek bir denetim mekanizması olduğunu sanmıyorum. Türkiye'nin bu rekoru fazlası ile kıracağına inanıyorum. Orman varlığımız noktasında son yıllarda ciddi bir şuur oluştuğunu hep birlikte görüyoruz. Bugün de inşallah üniversite olarak karınca kararınca bu projeye destek olacağız. Biz 2 bin adet fidan istedik. Ciddi bir yoğunluk olduğunu söylediler ve bin adet ancak tahsis edebildiler. Fidanlarımızın bir kısmını Görükle Kampüsü girişine, bir kısmını Gemlik Kampüsü girişine, bir kısmını da Ziraat Fakültesi'nin tahsis ettiği alanlara ve yemekhanemizin önüne dikeceğiz. Çevre bizlere bırakılan bir emanettir. Gelecek kuşaklara bu emaneti en iyi şekilde teslim etmemiz gerekiyor. Projeyi düşünen herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Bursa Uludağ Üniversitesi'nin ağaç ve ormanlık alan bakımından Bursa'nın yeşilliğini temsil eden nadir varlıklardan bir tanesi olduğunun altını çizen Rektör Kılavuz, "Eğer üniversitemizin yeşil alanları olmasaydı, büyük ihtimalle kentin sağlıklı hava teneffüs etmesi de pek mümkün olmayacaktı. Bu vesile ile üniversitemizin yeşillendirilmesine, ormanlık alanların oluşturulmasına katkı veren tüm eski yöneticilerimize de teşekkür ediyor ve kendilerine şükranlarımı sunuyorum" dedi. - BURSA