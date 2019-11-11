Son Dakika Haberleri: 11 Milyon fidan toprakla buluşuyor
Son Dakika Güncel 11 Milyon fidan toprakla buluşuyor

11 Milyon fidan toprakla buluşuyor

8 saat önce

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" yurt genelindeki ağaçlandırma kampanyası bu sloganla başladı.

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" yurt genelindeki ağaçlandırma kampanyası bu sloganla başladı.

Düzenlenen programlarla 81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara Batıkent'te yapılan törende fidan dikerek ağaçlandırma seferberliğini başlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden de destek çağrısında bulundu. Erdoğan mesajında 'Ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, evlatlarımıza daha yeşil bir Türkiye miras bırakmak için tüm vatandaşlarımızın güçlü desteklerini bekliyoruz.' ifadelerine yer verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan projeyle milyonlarca fidan, Türkiye'nin 2023 noktasında toprakla buluşturulacak.Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği organizasyon kapsamında iki ayrı alanda dünya rekoru kırılması da hedefleniyor.

(İHA)

11 Milyon fidan toprakla buluşuyor

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:15 Kaynak: İHA
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