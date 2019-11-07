"11 milyon fidan toprakla buluşuyor" projesi

Vali Bilal Şentürk, tüm Bileciklileri 11 Kasım 2019 saat 11.11'de, Abbaslık köyüne 11 milyon fidanı toprakla buluşturmak hedefi ile başlatılan "Geleceğe Nefes Ol" kampanyasına katılmaya davet etti.



Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ve yurt çapında büyük ilgi ile karşılanan kampanya kapsamında 81 ilde, 11 Kasım'da Saat 11.11'de, 11 milyon fidan, dikim için belirlenmiş olan 2023 alanda toprakla buluşturulacak.



Başlatılan kampanya kapsamında Bilecik genelinde de 43 noktada 32 bin 210 fidanın dikileceğini ve ilk can suyunun verileceğini ifade eden Vali Şentürk, 11 Kasım 2019 saat 11.11'de, Abbaslık köyünde gerçekleştirilecek fidan dikme törenine davet etti.

Ormanların, yaşadığımız dünyanın oksijen kaynağı olmasının yanında, erozyon, kuraklık ve sel felaketlerini önlediğini, yabani hayvanların evi olduğunu, insanların beden ve ruh sağlığı üzerinde de olumlu etkileri bulunduğunu belirten Şentürk, "Ormanlar dünyamızın akciğerleridir. Bu nedenle dikilecek bir fidanın bile dünyamız için ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlıyoruz. Geleceğe daha yeşil bir dünya bırakmak adına, siz de "Geleceğe Nefes Ol"un diyorum. Tüm Türkiye'de aynı anda gerçekleştirilecek, yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak bu anlamlı fidan dikme programına tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum." dedi.

Valilikçe başlatılan "Köy yol kenarını ağaçlandırma ve köy bahçeleri projesi"ninde bu kapsamında devam ettiğini ifade eden Şentürk, merkez ve tüm ilçelerdeki köy yollarına dikilen fidanların korunmasını ve sahiplenilmesini isteyerek, orman ve ağaç sevgisinin çocuklarımıza da aşılanması gerektiğinin altını çizdi.