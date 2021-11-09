11 milyon liralık zarara neden olan kapıcı tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de işten çıkarıldığı için yangın çıkaran ve 11 milyon liralık zarara sebep olan kapıcı Yunus Emre A., tutuklandı. Tutuklanma olayı yılan hikayesine dönen kapıcı ikinci defa gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest kalınca, savcının itirazı üzerine bu defa tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz hafta sonu Odunpazarı ilçesinde meydana geldi. İşten çıkarılan ve 66 dairenin bulunduğu 11 katlı bloğun çatı katındaki kapıcı dairesini ateşe veren apartman görevlisi Yunus Emre A., gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Savcının itirazı üzerine ertesi gün tekrar gözaltına alınan şüpheli Yunus Emre A., bu defa çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak soruşturmayı yürüten savcı bu karara da itiraz edince şahıs tutuklandı.

Yangının olduğu yerde yapılan incelemeler sonucu yaklaşık 11 milyon liralık zararın olduğu tespit edilirken, tutuklanan apartman görevlisi Yunus Emre A., cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR