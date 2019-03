11 Milyondan Fazla Sigortalıya Destek Veriyoruz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bakanlık olarak açıkladığımız teşvikle beraber 18 ayrı teşvik ve destek uygulamamız ile 1,7 milyona yakın işverenimize, 11 milyondan fazla sigortalımıza halihazırda destek veriyoruz.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bakanlık olarak açıkladığımız teşvikle beraber 18 ayrı teşvik ve destek uygulamamız ile 1,7 milyona yakın işverenimize, 11 milyondan fazla sigortalımıza halihazırda destek veriyoruz." dedi.



Bakan Selçuk, Ankara Ticaret Odasının (ATO) ev sahipliğinde ATO Konferans Salonu'nda "İstihdam Seferberliği 2019 Yılı Bilgilendirme Toplantısı"na katıldı.



Ankara'da 2002'de yaklaşık 1 milyon olan aktif sigortalı sayısının bugün 2 milyonu aştığını belirten Selçuk, bu artışta 340 bine yakın iş yerine verdikleri toplam 9 milyar liralık teşvik ve desteğin büyük payı olduğunu söyledi. Ekonomideki başarının en büyük göstergelerinden birinin ihracat rakamı olduğunu dile getiren Selçuk, 2002'de 36 milyar dolar olan ihracatın, bugün 170 milyar dolara yükseldiğine dikkati çekti.



Uygulamaya konulan reformlar sayesinde Türkiye'nin "İş Yapma Kolaylığı" bakımından dünyada 190 ülke arasından 43. sıraya kadar yükseldiğini vurgulayan Selçuk, şöyle devam etti:



"Reformların yansımalarını, uluslararası alanda görüyoruz. 2002'de ülke genelinde 727 bin olan sigortalı çalıştıran iş yeri sayımız 1,9 milyona, aktif sigortalı sayımız 12 milyondan 23 milyona yükseldi. Bu son 15 senenin en iyi seviyesi. Türkiye'de iş yapmak her gün kolaylaşıyor. Ekonomimizin ve çalışma hayatımızın tüm paydaşları ile iş birliği içerisinde, istişare mekanizmalarını çalıştırarak sürdürülebilir bir büyüme hedefiyle 2023, 2053 ve 2071'e emin adımlarla yürüyoruz."



"Türkiye, ilave istihdamla ilk sırada yer aldı"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine yeni bir istihdam teşvik paketinin hazırlanması talimatını verdiğini ve tüm tarafların katkılarıyla kısa bir sürede teşviki hazırladıklarını belirten Selçuk, şunları söyledi:



"Türkiye, küresel krizden bu yana yaklaşık 8,5 milyon kişiye ilave istihdam sağlayarak AB ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı. Yükselişte istihdam seferberliğinin önemli katkısı oldu. Ülkemizin bu yükselişine yeni bir ivme kazandırmak amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımız iki yıl önce Milli İstihdam Seferberliğini başlatmıştı. Siz işverenler bu çağrıya kayıtsız kalmayıp, 2017'den bu yana yaklaşık 2 milyon ilave istihdam oluşturdunuz. Bu yıl da istihdam seferberliğini, hedefleri büyüterek sürdürmeniz takdiri hak ediyor. İşverenlerimizin, geçen ay Cumhurbaşkanımıza verdiği 2,5 milyon ilave istihdam sözünü tutacağına inanıyorum. Bu kapsamda Ankaralı işverenler de 220 bin istihdam sözünü verdi. 2,5 milyon kişiyi istihdam etmek demek 10 milyon kişiye AŞ demek. Ankara için 220 bin istihdam demek 1 milyon kişiye ulaşmamız demek. İstihdam seferberliği sayesinde, vatandaşlarımızın yüzü gülecek, milyonlarca evde tencere kaynayacak, çocuklarımız için mutlu bir gelecek inşa edeceksiniz."



"Belirlenen hedefin üzerine çıkacağına inanıyorum"



Selçuk, İstihdam Seferberliği kapsamında sunulan teşvik ve destekler konusunda 81 ilde 360 bilgilendirme toplantısı düzenlendiğine işaret ederek "ATO Başkanımız, 157 bini bulan üye sayısıyla hedeflerinin 157 binin üstünde istihdam sağlamak olduğunu açıkladı. Bu, bizleri ziyadesiyle memnun etti. Ben Ankara Ticaret Odasının tüm üyelerinin belirlenen hedefin üzerine çıkacağına inanıyorum." dedi.



İstihdam Seferberliği kapsamında işverenlere mayıs sonuna kadar sağlayacakları her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanında ücret desteği de vereceklerini anımsatan Selçuk, teşvik ve desteklerle ilgili şu bilgileri verdi:



"Eğer şartları sağlanırsa izleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz. Bu yeni teşvik ile devletimiz vatandaşlarımızın iş bulabilme imkanını artırmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak bugüne kadar görülmemiş bir istihdam teşviki sunuyor. Şimdi işverenlerimizle beraber elimizi taşın altına koyma ve sorumluluk alma vakti. Dolayısıyla devletin tüm imkanlarını seferber ederek oluşturduğumuz teşvik paketleri karşısında, işverenlerimizin de istihdamı en üst düzeyde artırarak yerli alımlardan bahsettik, katkı vermesi milli duruşlarının bir göstergesi olacaktır. Yeni teşvikin yanı sıra mevcut çalışanlara ilave olarak işe alınan her bir sigortalının, asgari ücret düzeyinde tüm prim ve vergilerini 12 ay boyunca karşılıyoruz. Ayrıca 2016'da başlattığımız asgari ücret desteğini bu yıl da devam ettiriyoruz. Geçtiğimiz yıl 9 ay olarak uygulanan desteğin süresini bu yıl 12 aya çıkardık. 500 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerine 101 lira, 500'ün altında çalışanı olan iş yerlerine ise 150 lira asgari ücret desteği veriyoruz. Prime Esas Kazanç tutarı üzerinden düzenli ödeme yapanlara 5 puan prim indirimimiz çalışan başına 128 lira ile 960 lira arasında işverenlerimizin yükünü hafifletiyor."



Bakan Selçuk, tüm teşviklerden yararlanan işletme ve çalışan sayısının gün geçtikçe daha da arttığını bildirerek şunları kaydetti:



"Bakanlık olarak açıkladığımız teşvikle beraber 18 ayrı teşvik ve destek uygulamamız ile 1,7 milyona yakın işverenimize, 11 milyondan fazla sigortalımıza halihazırda destek veriyoruz. Prim teşviklerini hayata geçirdiğimiz 2004'ten bu yana işverenlerimize 149 milyar liralık destek sağladık."



Ankaralı işverenlerden seferberlik kapsamında verdikleri istihdam sözünü tutmalarını isteyen Selçuk'a işverenler alkışla destek verdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Alper Potuk'un Estetiksiz Hali Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Yarım Asırlık Hayal Gerçek Oldu; Gümüşhane Çevre Yolu Açıldı

Bakan Albayrak: Döviz Alanlar Şimdi Kara Kara Düşünüyor

Hakkında Soruşturma Açılan Mansur Yavaş'ın Avukatından İlk Açıklama Geldi