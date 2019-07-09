11 mülteci yakalandı
1 saat önce
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:59 Kaynak: İHA
'nin Ayvacık
ilçesi Sivrice Burnu
açıklarında 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuzey Ege
bölgesinde görevli Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından Sivrice Burnu güneyinde Yunanistan
'ın Midilli adasına gitmek isteyen bir grup mülteci tespit edildi. Tespit sonrasında görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından hareketli lastik bot durduruldu. İçerisindeki 7 erkek, 1 kadın, 3 çocuk Afganistan
uyruklu 11 mülteci yakalandı. Yakalanan kaçaklar karaya çıkartılarak haklarında işlem başlatıldı. - ÇANAKKALE
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