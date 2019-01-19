Son Dakika Haberleri: 11'nci Katta Tehlikeyi Hiçe Saydılar

11'nci Katta Tehlikeyi Hiçe Saydılar

55 dakika önce

İstanbul - DHA - KADIKÖY'de 12 katlı bir apartmanın inşaatında kurulan iskelede çalışan 2 işçi çevredekilerin yüreklerini ağızlara getirdi.

11'nci Katta Tehlikeyi Hiçe Saydılar, System.String[]
İstanbul - DHA - KADIKÖY'de 12 katlı bir apartmanın inşaatında kurulan iskelede çalışan 2 işçi çevredekilerin yüreklerini ağızlara getirdi. Binanın 11'nci katında dış cephe kaplaması yapan işçilerden birinin, can güvenliği için verilen paraşüt tipi emniyet kemerini, iskele yerine kendi kemerine bağladığı görüldü.  Kemersiz bir şekilde iskelede yürüyen, eğilip, doğrulan işçi görenlerin korku yaşamasına neden oldu. Beraberinde bulunan diğer işçi de bir süre iskeleye bağlayarak, çalıştığı emniyet kemerini çözdü. İki işçi, gün boyu emniyet kemerlerini, iskele yerine pantolon kemerlerine bağlayıp, çalıştı.  2 işçinin can güvenliklerini hiçe sayarak çalışmaları ise çevre sakinleri tarafından kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:33 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, İşçi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş, Akhisarspor'u Deplasmanda 3-1 Mağlup Etti Ekrem İmamoğlu Süper Kahraman Olunca Sosyal Medya Yıkıldı

Tekstil Atölyesinde Isınmak için Yaktıkları Sobadan Zehirlenen 3 İşçi Yaşamını Yitirdi Okuldaki Tacizi Protesto Eden Öğrencilere, Karne Günü Takdir-Teşekkür Belgesi Verilmedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 16:28:05. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 11'nci Katta Tehlikeyi Hiçe Saydılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]