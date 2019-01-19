11'nci Katta Tehlikeyi Hiçe Saydılar
55 dakika önce
İstanbul - DHA - KADIKÖY'de 12 katlı bir apartmanın inşaatında kurulan iskelede çalışan 2 işçi çevredekilerin yüreklerini ağızlara getirdi.
İstanbul
- DHA
- KADIKÖY'de 12 katlı bir apartmanın inşaatında kurulan iskelede çalışan 2 işçi çevredekilerin yüreklerini ağızlara getirdi. Binanın 11'nci katında dış cephe kaplaması yapan işçilerden birinin, can güvenliği için verilen paraşüt tipi emniyet kemerini, iskele yerine kendi kemerine bağladığı görüldü. Kemersiz bir şekilde iskelede yürüyen, eğilip, doğrulan işçi görenlerin korku yaşamasına neden oldu. Beraberinde bulunan diğer işçi de bir süre iskeleye bağlayarak, çalıştığı emniyet kemerini çözdü. İki işçi, gün boyu emniyet kemerlerini, iskele yerine pantolon kemerlerine bağlayıp, çalıştı. 2 işçinin can güvenliklerini hiçe sayarak çalışmaları ise çevre sakinleri tarafından kaydedildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:33 Kaynak: DHA
Beşiktaş, Akhisarspor'u Deplasmanda 3-1 Mağlup Etti
Ekrem İmamoğlu Süper Kahraman Olunca Sosyal Medya Yıkıldı
Tekstil Atölyesinde Isınmak için Yaktıkları Sobadan Zehirlenen 3 İşçi Yaşamını Yitirdi
Okuldaki Tacizi Protesto Eden Öğrencilere, Karne Günü Takdir-Teşekkür Belgesi Verilmedi