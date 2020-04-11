11 Nisan 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

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11 Nisan 2020 Atv Yayın Akışı
26 dakika önce
11 Nisan 2020 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:00 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
00:40 Esra Erol'da
01:30 Esra Erol'da
03:30 Seviyor Sevmiyor
07:00 Kahvaltı Haberleri
07:30 atv’de Hafta Sonu
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
10:00 Windstorm 3
12:15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
16:20 Kardeş Payı
18:00 Kardeş Payı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeş Payı
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
22:30 Kardeş Payı
23:40 Son Durak
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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