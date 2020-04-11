11 Nisan 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

11 Nisan 2020 Atv Yayın Akışı

11 Nisan 2020 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:00 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru 00:40 Esra Erol'da 01:30 Esra Erol'da 03:30 Seviyor Sevmiyor 07:00 Kahvaltı Haberleri 07:30 atv’de Hafta Sonu 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 10:00 Windstorm 3 12:15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 13:00 Gün Ortası 14:00 Beni Bırakma 16:20 Esra Erol'da 16:20 Kardeş Payı 18:00 Kardeş Payı 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kardeş Payı 20:00 Kim Milyoner Olmak İster? 22:30 Kardeş Payı 23:40 Son Durak

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

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